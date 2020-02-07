В июле мобильные бригады врачей детской областной клинической больницы посетят Торжокский, Спировский и Сандовский районы

В июле врачи детской областной клинической больницы (ДОКБ) окажут консультативную медицинскую помощь жителям Торжокского, Спировского и Сандовского районов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

7 июля бригада врачей ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога, отоларинголога и офтальмолога проведет осмотр детей Торжокского района. Приём будет осуществляться на базе Торжокской ЦРБ в помещении детской поликлиники по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, 3 с 9:00 до 14:00.

9 июля травматолог-ортопед, невролог и офтальмолог ДОКБ будут работать в детской поликлинике Спировской ЦРБ с 9:00 до 14:00.

16 июля мобильная бригада в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, отоларинголога и офтальмолога проведет осмотр детей Сандовского района в здании детской поликлиники Сандовской ЦРБ с 9:00 до 14:00.

Прием осуществляется по предварительной записи.

Пресс-служба Правительства Тверской области