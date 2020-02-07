Единовременная региональная выплата будет перечислена на более чем 30 тысяч детей Тверской области в возрасте от 16 до 18 лет

Свыше 470 заявлений поступило через портал Госулуги от жителей Тверской области на предоставление единовременной денежной выплаты на детей от 16 до 18 лет. Финансовое обеспечение выплаты обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии региона 2 июля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

С учетом решения главы региона о предоставлении данной выплаты в том числе 18-летним жителям области, из региональной казны дополнительно выделят более 14,4 млн рублей. Таким образом, общий объем финансирования на эти выплаты составит 101 млн рублей. Поддержка предусмотрена на более 30 тысяч детей.

Региональная мера введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тверская область – один из немногих регионов России, где осуществляется выплата на детей 16-18 лет. Она начала действовать с 1 июля 2020 года.

Получить финансовую поддержку может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также самостоятельно 18-летний гражданин, в том числе оставшийся без попечения родителей, родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином Российской Федерации, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.

3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

Для предоставления региональной выплаты до 1 октября 2020 года необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

Необходим следующий пакет документов:

- заявление о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка (детей). Форма заявления отличается в зависимости от возраста ребенка (совершеннолетний или нет). Отправить его можно по почте или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- копию паспорта гражданина РФ либо другого документа, удостоверяющего личность.

- копия паспорта ребенка.

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя (в случае подачи заявления родителем или опекуном).

Желательно также предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи (при наличии), в том числе и для обращения совершеннолетнего гражданина, справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна (для обращения совершеннолетнего гражданина).

Также подать заявку можно через портал Госуслуги.

Датой приема заявления считается дата его регистрации в Центре социальной поддержки или МФЦ. На оформление и проверку документов предусмотрена 1 неделя. В итоге принимается решение о назначении единовременной выплаты.

В случае положительного решения заявителю в течение рабочего дня поступит сообщение по телефону или через Единый портал в электронном виде. Единовременная выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

При отказе будет направлено соответствующее уведомление с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. Родитель или опекун, при условии устранения причины отказа, может обратиться за предоставлением выплаты повторно.

Пресс-служба Правительства Тверской области