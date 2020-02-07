Игорь Руденя прокомментировал итоги общероссийского голосования в эфире телеканала «Россия 24»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в федеральном эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Хотел бы сказать, что был очень позитивный настрой. И конечно, то, что был выходной день, дало людям возможность более спокойно прийти на избирательные участки и выразить свое мнение», – сказал Игорь Руденя.

По его словам, большую мотивационную роль для голосующих сыграла торжественная церемония открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату, участие в которой 30 июня, накануне основного дня голосования принял Президент России Владимир Путин. Губернатор отметил, что явка в близлежащих районах превысила 80 процентов, а в некоторых районах – 90%.

«Безусловно, открытие Ржевского мемориала до глубины души тронуло наших жителей», – отметил Игорь Руденя.

Глава тверского региона положительно оценил впервые введенную в России практику многодневного голосования.

«Очень позитивный проект. Часть жителей Тверской области работает в московской агломерации, и у них была возможность аккуратно, не торопясь, выбрать удобные дни и посетить избирательные участки. Не было большого наплыва, соблюдались все меры санитарной безопасности, и людям было очень удобно. Мы видим это из социальных сетей. Люди старшего возраста, которые приходили на участки, благодарили, что есть такая возможность», – сказал Игорь Руденя, подчеркнув, что такой формат можно было бы учесть и в последующих голосованиях.

Губернатор также ответил на вопрос корреспондента телеканала «Россия 24» о том, какие изменения в Конституцию РФ он считает особенно важными и значимыми. В их числе Игорь Руденя назвал сохранение традиционных семейных ценностей, приоритетное внимание детям, защиту территориальной целостности страны и закрепление в Основном законе страны социальных обязательств государства.

Напомним, в Тверской области подведены предварительные итоги Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По предварительным данным Избирательной комиссии Тверской области, в голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки избирателей). Из них за поправки в Конституцию РФ свои голоса отдали 71,87%, против – 27,21%.

Голосование в Тверской области проходило на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. С 25 по 30 июня 2020 года голосование проводилось как на участках для голосования, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях, в дачных кооперативах.

При проведении голосования соблюдались все меры санитарной безопасности: все участники процесса были обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, проводилась регулярная дезинфекция помещений для голосования.

На голосование в Тверской области Общественной палатой Тверской области были делегированы более 6 тысяч наблюдателей – представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане. Каких-либо серьезных нарушений при проведении Общероссийского голосования на территории Тверской области общественными наблюдателями не зафиксировано.