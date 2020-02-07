Более 6000 медиков Тверской области получат стимулирующие выплаты за работу в условиях коронавируса

Более 6100 медиков Тверской области получат стимулирующие выплаты за июнь за особые условия работы и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса. Распределение региональных и федеральных средств на эти цели обсуждалось на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 2 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Выплаты осуществляются за счёт федерального и областного бюджетов. На заседании Бюджетной комиссии Тверской области одобрено распределение более 273,2 млн рублей из федерального бюджета и свыше 1,6 млн рублей из областной казны для выплат более 6100 специалистам Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул – выплаты должны быть перечислены специалистам в ближайшие дни.

Надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19. Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями здравоохранения в преддверии День медицинского работника сообщил о продлении на июль и август 2020 года стимулирующих выплат специалистам, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

В июне медики Верхневолжья указами главы государства отмечены федеральными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом. Это врачи Калининской и Конаковской центральных районных больниц, городской больницы №6, Центра имени В.П. Аваева, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

В преддверии Дня медицинского работника Губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды представителям здравоохранения региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области