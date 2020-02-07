В Верхневолжье учреждено звание «Почётный журналист Тверской области»

В Верхневолжье учредили звание «Почетный журналист Тверской области» – соответствующие изменения в региональное законодательство одобрены на заседании Законодательного Собрания Тверской области 2 июля.

С инициативой учредить в Тверской области почетное звание за заслуги в развитии региональной журналистики вышли сами представители СМИ Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя поддержал предложение профессионального сообщества. Вопрос обсуждался в июне на заседании регионального Правительства. В частности, отмечалось, что введение звания позволит повысить престиж и привлекательность профессии, поощрять специалистов за многолетний, добросовестный труд в СМИ.

«Журналистика в Тверской области имеет особый статус. Достаточно вспомнить наших известных литераторов – Андрей Дмитриевич Дементьев, Борис Николаевич Полевой – это часть истории нашей тверской журналистики, которая ставит регион на высокий уровень. У нас очень талантливые люди, которые любят свою Родину, и где бы они ни были, всегда находят момент, чтобы упомянуть о своем родном крае», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении вопроса.

Звание «Почетный журналист Тверской области» будет присваиваться высококвалифицированным работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации. Для получения звания стаж работы в СМИ должен составлять 15 и более лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области