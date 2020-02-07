Тверская областная картинная галерея и ее филиалы возобновили свою работу с соблюдением мер санитарной безопасности

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Тверская областная картинная галерея и все ее филиалы возобновили свою работу. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры санитарной безопасности, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.
19 июня Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В том числе, на территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется посещение музеев, включая один из главных музейных объектов региона – областную галерею.
«Сегодня картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Игорь Руденя.
Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек. При экскурсионном посещении галереи и ее филиалов в составе группы должно быть не более 5 человек.
Время посещения ограниченно двумя часами. При этом у посетителей при входе на территорию учреждений культуры предусмотрено измерение температуры тела.
Находиться на территории необходимо в средствах индивидуальной защиты органов дыхания – защитных масках, респираторах, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. При осмотре экспозиций рекомендовано придерживаться временной схемы движения.
С подробными правилами посещения областной картинной галереи и ее филиалов можно ознакомиться на сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru/ в разделе «Посетителям». Справки по телефону: +7 (4822) 34-62-43.
График работы
ГБУК «Тверская областная картинная галерея»
Тверской Императорский дворец
|
Понедельник
|
Выходной
|
Вторник
|
Выходной
|
Среда
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Четверг
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Пятница (продленный)
|
13.00-20.00 (касса до 19.00)
|
Суббота
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Воскресенье
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Последний четверг каждого квартала – санитарный день
Сад Тверского Императорского дворца
|
Понедельник
|
Выходной
|
Вторник
|
Выходной
|
Среда
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Четверг
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
|
Пятница (продленный)
|
12.00-20.00 (касса до 19.00)
|
Суббота
|
12.00-20.00 (касса до 19.00)
|
Воскресенье
|
11.00-18.00 (касса до 17.00)
Музей В.А. Серова в Эммаусе
|
Понедельник
|
Выходной
|
Вторник
|
Выходной
|
Среда
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Четверг
(продленный
с 01 мая по 30 сентября)
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
10.00-20.00 (касса до 19.30)
|
Пятница
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Суббота
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Воскресенье
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
Музей В.А. Серова в Домотканово
|
Понедельник
|
Выходной
|
Вторник
|
Выходной
|
Среда
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Четверг
(продленный
с 01 мая по 30 сентября)
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
10.00-20.00 (касса до 19.30)
|
Пятница
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Суббота
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Воскресенье
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
Дача «Чайка»
|
Понедельник
|
Выходной
|
Вторник
|
Выходной
|
Среда
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Четверг
(продленный
с 01 мая по 30 сентября)
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
10.00-20.00 (касса до 19.30)
|
Пятница
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Суббота
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
|
Воскресенье
|
10.00-18.00 (касса до 17.30)
Пресс-служба Правительства Тверской области