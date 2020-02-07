Тверская областная картинная галерея и ее филиалы возобновили свою работу с соблюдением мер санитарной безопасности

Тверская областная картинная галерея и все ее филиалы возобновили свою работу. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры санитарной безопасности, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

19 июня Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В том числе, на территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется посещение музеев, включая один из главных музейных объектов региона – областную галерею.

«Сегодня картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Игорь Руденя.

Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек. При экскурсионном посещении галереи и ее филиалов в составе группы должно быть не более 5 человек.

Время посещения ограниченно двумя часами. При этом у посетителей при входе на территорию учреждений культуры предусмотрено измерение температуры тела.

Находиться на территории необходимо в средствах индивидуальной защиты органов дыхания – защитных масках, респираторах, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. При осмотре экспозиций рекомендовано придерживаться временной схемы движения.

С подробными правилами посещения областной картинной галереи и ее филиалов можно ознакомиться на сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru/ в разделе «Посетителям». Справки по телефону: +7 (4822) 34-62-43.

График работы

ГБУК «Тверская областная картинная галерея»

Тверской Императорский дворец

Понедельник Выходной Вторник Выходной Среда 11.00-18.00 (касса до 17.00) Четверг 11.00-18.00 (касса до 17.00) Пятница (продленный) 13.00-20.00 (касса до 19.00) Суббота 11.00-18.00 (касса до 17.00) Воскресенье 11.00-18.00 (касса до 17.00) Последний четверг каждого квартала – санитарный день

Сад Тверского Императорского дворца

Понедельник Выходной Вторник Выходной Среда 11.00-18.00 (касса до 17.00) Четверг 11.00-18.00 (касса до 17.00) Пятница (продленный) 12.00-20.00 (касса до 19.00) Суббота 12.00-20.00 (касса до 19.00) Воскресенье 11.00-18.00 (касса до 17.00)

Музей В.А. Серова в Эммаусе

Понедельник Выходной Вторник Выходной Среда 10.00-18.00 (касса до 17.30) Четверг (продленный с 01 мая по 30 сентября) 10.00-18.00 (касса до 17.30) 10.00-20.00 (касса до 19.30) Пятница 10.00-18.00 (касса до 17.30) Суббота 10.00-18.00 (касса до 17.30) Воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30)

Музей В.А. Серова в Домотканово

Понедельник Выходной Вторник Выходной Среда 10.00-18.00 (касса до 17.30) Четверг (продленный с 01 мая по 30 сентября) 10.00-18.00 (касса до 17.30) 10.00-20.00 (касса до 19.30) Пятница 10.00-18.00 (касса до 17.30) Суббота 10.00-18.00 (касса до 17.30) Воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30)

Дача «Чайка»

Понедельник Выходной Вторник Выходной Среда 10.00-18.00 (касса до 17.30) Четверг (продленный с 01 мая по 30 сентября) 10.00-18.00 (касса до 17.30) 10.00-20.00 (касса до 19.30) Пятница 10.00-18.00 (касса до 17.30) Суббота 10.00-18.00 (касса до 17.30) Воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30)

Пресс-служба Правительства Тверской области