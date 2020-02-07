Тверская областная картинная галерея и ее филиалы возобновили свою работу с соблюдением мер санитарной безопасности

posted by Максим Малахов on чт, 07/02/2020 - 12:57

 

 

         Тверская областная картинная галерея и все ее филиалы возобновили свою работу. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры санитарной безопасности, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. 

         19 июня Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В том числе, на территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется посещение музеев, включая один из главных музейных объектов региона – областную галерею.

         «Сегодня картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Игорь Руденя.

         Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек. При экскурсионном посещении галереи и ее филиалов в составе группы должно быть не более 5 человек.

         Время посещения ограниченно двумя часами.          При этом у посетителей при входе на территорию учреждений культуры предусмотрено измерение температуры тела.

         Находиться на территории необходимо в средствах индивидуальной защиты органов дыхания – защитных масках, респираторах, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. При осмотре экспозиций рекомендовано придерживаться временной схемы движения.

         С подробными правилами посещения областной картинной галереи и ее филиалов можно ознакомиться на сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru/ в разделе «Посетителям». Справки по телефону: +7 (4822) 34-62-43.

 

График работы

ГБУК «Тверская областная картинная галерея»

 

Тверской Императорский дворец

Понедельник

Выходной

Вторник

Выходной

Среда

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Четверг

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Пятница (продленный)

13.00-20.00 (касса до 19.00)

Суббота

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Воскресенье

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Последний четверг каждого квартала – санитарный день

 

 

Сад Тверского Императорского дворца

Понедельник

Выходной

Вторник

Выходной

Среда

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Четверг

11.00-18.00 (касса до 17.00)

Пятница (продленный)

12.00-20.00 (касса до 19.00)

Суббота

12.00-20.00 (касса до 19.00)

Воскресенье

11.00-18.00 (касса до 17.00)

 

Музей В.А. Серова в Эммаусе

Понедельник

Выходной

Вторник

Выходной

Среда

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Четверг

(продленный

с 01 мая по 30 сентября)

10.00-18.00 (касса до 17.30)

10.00-20.00 (касса до 19.30)

Пятница

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Суббота

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Воскресенье

10.00-18.00 (касса до 17.30)

 

Музей В.А. Серова в Домотканово

Понедельник

Выходной

Вторник

Выходной

Среда

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Четверг

(продленный

с 01 мая по 30 сентября)

10.00-18.00 (касса до 17.30)

10.00-20.00 (касса до 19.30)

Пятница

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Суббота

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Воскресенье

10.00-18.00 (касса до 17.30)

 

Дача «Чайка»

Понедельник

Выходной

Вторник

Выходной

Среда

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Четверг

(продленный

с 01 мая по 30 сентября)

10.00-18.00 (касса до 17.30)

10.00-20.00 (касса до 19.30)

Пятница

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Суббота

10.00-18.00 (касса до 17.30)

Воскресенье

10.00-18.00 (касса до 17.30)

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области