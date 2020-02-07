26 вылетов совершили в июне вертолеты санавиации в Тверской области

Вертолетами санитарной авиации Верхневолжья в областную клиническую больницу доставлены пациенты из Удомли и Нелидово с острым инфарктом миокарда. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

29 июня вертолёт санавиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ совершил вылет в Нелидово. Оттуда в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы для проведения чрезкожного коронарного вмешательства была эвакуирована пациентка с острым инфарктом миокарда. 30 июня с острым инфарктом миокарда в региональный сосудистый центр был эвакуирован пациент из Удомли.

Всего за июнь 2020 года в Тверской области совершено 26 вылетов санитарной авиации, с начала года - 88 вылетов.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача по развитию санитарной авиации, обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц. Это позволит повысить оперативность медицинской помощи для жителей муниципалитетов.

В настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.

С начала этого года уже принята документация для создания вертолетных площадок в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кашине, Кувшиново.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.

Вертолёты могут перемещаться в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

Пресс-служба Правительства Тверской области