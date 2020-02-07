Творческую молодежь Тверской области приглашают принять участие в форумах «Таврида» и «Территория смыслов»

Творческие образовательные организации и учреждения культуры Тверской области, молодёжь региона приглашают в режиме офлайн принять участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и форуме «Территория смыслов».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Подать заявку в качестве участника или координатора форума «Таврида» можно на официальном сайте арт-кластера tavrida.art, выбрав интересующее направление. К участию в форуме допускаются деятели культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет, возраст координаторов – от 20 до 30 лет. Дополнительным преимуществом для участников форума является возможность получить грантовую поддержку от Росмолодежи.

На форум «Территория смыслов» регистрацию необходимо пройти и участвующим в очных отборах и волонтерам. Участие возможно с 18 до 30 лет включительно. Результат отбора появится в личном кабинете участника в АИС «Молодежь России». Подать заявку можно по ссылке https://myrosmol.ru/event/41679. Все подробности о форуме размещены на сайтах https://vk.com/terrascientiaforum , http://территориясмыслов.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области