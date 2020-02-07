Общественная палата Тверской области подведет итоги общественного наблюдения за голосованием по поправке к Конституции

3 июля в 14:00 в конференц-зале РИА «Верхневолжье» состоится пресс-конференция Общественной палаты Тверской области, посвященная итогам общественного наблюдения за голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, представители общественных организаций, а также члены палаты расскажут о работе Ситуационного центра, который в дни общероссийского голосования координировал деятельность корпуса общественных наблюдателей на участках во всех муниципальных образованиях региона, и дадут общую оценку ходу голосования.

Напомним, федеральным законом о поправке к Конституции Российской Федерации Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации были наделены правом приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателей и, собственно, правом их назначения. В Ситуационном центре с 25 июня по 1 июля велось постоянное дежурство. Члены Общественной палаты принимали сигналы с мест о четкости соблюдения процедур и правил голосования, а также мер санитарной безопасности, совершали инспекционные выездс участием независимых экспертов на участки для голосования и вели мониторинг работы общественных наблюдателей путем выборочных телефонных звонков.

Общественная палата Тверской области