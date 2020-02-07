В Тверской области изменения в Конституцию РФ поддержали 71,87% участников Общероссийского голосования

В Тверской области подведены предварительные итоги Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По предварительным данным Избирательной комиссии Тверской области, в голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки избирателей). Из них за поправки в Конституцию РФ свои голоса отдали 71,87%, против – 27,21%.

По явке на голосование лидирует Андреапольский муниципальный округ, там на участки пришли 90,91% избирателей от включенных в списки. Также высокую активность показали жители Рамешковского района (82,49%), Оленинского и Пеновского муниципальных округов (82,08% и 81,55%), Ржевского района (80,91%).

За поправки активнее всего голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%).

В Общероссийском голосовании на территории Тверской области активное участие приняли ветераны Великой Отечественной войны, врачи, молодёжь, многодетные семьи, деятели культуры, общественники, депутаты разных уровней, руководители организаций и предприятий.

На избирательном участке № 1015 в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького 1 июля проголосовал Губернатор Игорь Руденя.

«Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение», - подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами.

Голосование в Тверской области проходило на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов и на 27 участках в местах временного пребывания граждан.

С 25 по 30 июня 2020 года голосование проводилось как на участках для голосования, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях, в дачных кооперативах.

При проведении голосования соблюдались все меры санитарной безопасности: все участники процесса были обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, проводилась регулярная дезинфекция помещений для голосования.

На голосование в Тверской области Общественной палатой Тверской области были делегированы более 6 тысяч наблюдателей – представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Каких-либо серьезных нарушений при проведении Общероссийского голосования на территории Тверской области общественными наблюдателями не зафиксировано.

Пресс-служба Правительства Тверской области