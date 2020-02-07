Жители Тверской области, принявшие на временное проживание людей с инвалидностью, престарелых граждан, детей-сирот, могут получить федеральную выплату

С 1 апреля по 30 июня 2020 года жители Тверской области по своему желанию могли взять на сопровождение или временное проживание людей с инвалидностью, престарелых граждан, детей-сирот. По информации на 25 июня такая помощь в регионе была оказана 81 человеку. За оказание поддержки Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет специальные выплаты.

Выплата утверждена постановлением Правительства Российской Федерации, ее размер составит 12130 рублей за каждый месяц и за каждого принятого на временное проживание гражданина при условии, что период сопровождаемого проживания в течение одного месяца составляет не менее 7 календарных дней.

Выплата предусмотрена работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам Российской Федерации, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, специализированных учреждений.

Федеральная мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1200 или 10000 рублей в месяц.

Право на специальную выплату в Тверской области определяется на основании сведений, содержащихся в реестре заявителей, сформированном Министерством социальной защиты населения региона.

Обратиться за назначением специальных выплат можно независимо от места жительства лично или через представителя до 1 октября 2020 года в территориальный орган Пенсионного фонда, в МФЦ, а также направить заявление в электронной форме через портал Госуслуг при условии включения гражданина в вышеназванный реестр.

Более подробную информацию о включении гражданина в реестр заявителей можно узнать по телефону 8 (4822) 32-03-26.

Пресс-служба Правительства Тверской области