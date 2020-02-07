В Тверской области изменения в Конституцию РФ поддержали 71,87% участников Общероссийского голосования

По итогам обработки 100% бюллетеней всех 1182 участковых комиссий, избирательной комиссией Тверской области подведены предварительные результаты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки участников голосования). Из них «за» поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, «нет» – 27,21%.

В лидерах по явке - Андреапольский муниципальный округ, где электоральная активность участников голосования составила 90,91%. Также высокую явку продемонстрировали жители Рамешковского района (82,49%), Оленинского и Пеновского муниципальных округов (82,08% и 81,55% соответственно), Ржевского района (80,91%).

Активнее всего за поправки голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%).

До дня голосования, в период с 25 по 30 июня 2020 года голосование проводилось как на участках для голосования, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях, в дачных кооперативах.

При проведении общероссийского голосования были предприняты беспрецедентные меры санитарной безопасности: все участники процесса обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, дважды в день силами МЧС проводилась дезинфекция помещений для голосования.

На голосование в Тверской области Общественной палатой Тверской области были делегированы более 6 тысяч наблюдателей – представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся граждане. Ход голосования освещали аккредитованные представители СМИ, помощь маломобильным гражданам оказывали 1400 волонтеров.

Каких-либо серьезных нарушений при проведении общероссийского голосования на территории Тверской области не зафиксировано.

В целях обеспечения открытости и гласности проведения голосования, в помещениях территориальных избирательных комиссий было организовано видеонаблюдение с трансляцией онлайн на сайте избирательной комиссии Тверской области.

Пресс-служба избирательной комиссии