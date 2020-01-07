Ситуационный центр Общественной палаты Тверской области: «Голосование проходит спокойно»

В основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ Ситуационный центр Общественной палаты Тверской области активно взаимодействует с общественными наблюдателями, работающими на участках для голосования.

Один дежурных Ситуационного центра, член региональной Общественной палаты Герман Кичатов коротко прокомментировал ход наблюдения.

«Сегодня последний и главный день голосования по поправкам к Конституции. Несмотря на большое количество наблюдателей, более 6000 человек, проблем почти не было. На двух участках наблюдатели-самовыдвиженцы превысили свои полномочия. С ними проведена разъяснительная работа. В целом, голосование проходит спокойно. Права наблюдателей соблюдены на всех участках. Везде обеспечена санитарная безопасность. Проверки, приведенные по жалобам граждан, нарушений не выявили. Везде в этот момент присутствовали наблюдатели, что позволило оперативно отреагировать на поступающие сигналы», – сказал Герман Кичатов.

Он также рассказал о том, что сам увидел сегодня на участках для голосования.

«Прошелся по нескольким участкам Центрального района города Твери. Увидел практически идеальный порядок. Все наблюдатели находились на своих местах. Очень понравилась организация процесса наблюдения. По себе знаю, как сложно разобраться, что нужно делать и в какой момент. Очень помогают раздаточные материалы – блокнот, памятка наблюдателя, которые всегда находятся под рукой. Они удобно оформлены и существенно упрощают работу. Наблюдатели отмечают доброжелательную атмосферу на избирательных участках, что позволяет сделать процесс наблюдения эффективным. Считаю, что Общественная палата Тверской области в полной мере обеспечивает демократичность процедуры голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», – отметил Герман Кичатов.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. У жителей Тверской области, которые еще не приняли участие в нем, есть возможность внести свой вклад в будущее страны. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00.

Ход голосования в Тверской области контролируют более 6100 наблюдателей, направленных Общественной палатой Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, более 500 самовыдвинувшихся активных граждан.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слабовидящих граждан на каждом участке размещены по два трафарета с прорезями на месте квадратов для голосования. С их помощью слабовидящие или незрячие граждане могут сделать свой выбор самостоятельно, без помощи третьих лиц, с соблюдением тайны голосования. Для этого нужно просто вложить бюллетень в трафарет и проставить любую отметку в выбранном квадрате.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Общественная палата Тверской области