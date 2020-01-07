Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина и солист Тверской академической филармонии Вадим Тирон приняли участие в Общероссийском голосовании

Директор Тверской областной картинной галереи, член Общественной палаты РФ Татьяна Куюкина и солист Тверской академической филармонии, Народный артист России Вадим Тирон приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Мы граждане нашей страны, и это наш долг – приходить на голосование. Думаю, что ключевые поправки – это защита наших границ, сохранение здоровья людей, природы и истории. И, конечно, самая дорогая для меня поправка — поправка о защите культуры. Культура — это корневая система любого народа, любой нации, защищать её – это обязанность государства», — сказала Татьяна Куюкина.

«Я считаю, что мы должны проголосовать за нашу веру, за наших детей, за будущее, за то, чтобы исполнены были наши надежды на развитие страны, за всё самое наилучшее», — считает Вадим Тирон.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Также обеспечено голосование на дому.

В течение шести дней, с 25 июня, в Тверской области проводилось голосование во дворах, дачных кооперативах, на дому, в отдалённых населённых пунктах, местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области - представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Обеспечены возможности для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих граждан.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области