Участник Великой Отечественной войны Федор Иванович Бирюков: все законы важны для нас, граждан страны

1 июля участником Общероссийского голосования в Тверской области стал 95-летний фронтовик Федор Иванович Бирюков, который в годы Великой Отечественной войны принимал участие в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии, дошел до Берлина.

«Все законы, что есть, важны для нас, граждан страны», - подчеркнул ветеран.

Сегодня в Верхневолжье свое мнение по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации также выразили ветераны Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга, Спартак Андреевич Сычев, Борис Иванович Воробьев, Иван Евгеньевич Кладкевич.

1 июля к жителям Верхневолжья, которые еще не проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, обратился Губернатор Игорь Руденя, который проголосовал сегодня на участке в областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.

«Призываю всех жителей Верхневолжья принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия», - отметил Игорь Руденя.

Помимо ветеранов в голосовании принимает активное участие молодежь, деятели культуры региона, многодетные семьи.

Свое мнение выразил руководитель исполкома регионального штаба ОНФ в Тверской области Евгений Калёкин.

«Сегодня очень значимый день для нашей страны, мы принимаем поправки в Конституцию Российской Федерации. И я думаю, что все граждане России сегодня должны проголосовать и сделать свой выбор», - сказал общественник.

Ход голосования в Тверской области контролируют свыше 6000 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Комитетом по делам молодежи Тверской области также подготовлено более 1400 волонтеров, которые оказывают помощь участникам голосования.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области