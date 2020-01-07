18-летняя Анна Слёзкина: рада, что совершеннолетие наступило перед Общероссийским голосованием, иду голосовать с гордостью

1 июля в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняла участие выпускница средней школы № 17 Твери Анна Слёзкина, которой 18 лет исполнилось 26 июня. С этим событием именинницу во время онлайн-встречи с золотыми медалистами региона поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«С этого дня Вы получаете новые права, в том числе появляется возможность принимать участие в голосовании. Сегодня проходит уникальное голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Голос каждого жителя нашего региона важен», - сказал 26 июня Губернатор Игорь Руденя.

По словам Анны Слёзкиной, сегодняшний день является для неё торжественным, волнительным и ответственным.

«Я очень рада, что моё совершеннолетие наступило как раз перед голосованием. Я с гордостью иду голосовать. Каждый гражданин должен проявить свою активную гражданскую позицию, не оставаться в стороне вне зависимости от своего выбора – за или против. Считаю, что мнение каждого человека учитывается в нашем государстве», - подчеркнула Анна Слёзкина.

1 июля 2020 года запомнится и ещё одной юной жительнице Тверской области. Именно сегодня 18 лет исполнилось Веронике Беляевой, председателю молодежного совета Сандовского района. В день своего совершеннолетия сандовчанка пришла на участок для голосования.

В Верхневолжье тем, кто голосует впервые, вручается благодарственное письмо от имени Губернатора Тверской области.

В Общероссийском голосовании на территории Тверской области принимают активное участие ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры, общественники, депутаты, руководители организаций и предприятий, многодетные семьи, молодёжь.

На избирательном участке № 1015 в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького 1 июля проголосовал Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение», - подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области