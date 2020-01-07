По результатам обработки первых протоколов на 15.00 поправки в Конституцию РФ поддерживают 73 % проголосовавших граждан страны

В Центральной избирательной комиссии запущен счетчик предварительных итогов по стране. По состоянию на 15:00 по московскому времени поправки в Конституцию Российской Федерации поддерживают 73% проголосовавших граждан.

Это данные после обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий, которые поступают из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.