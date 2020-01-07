В Тверской области выбрали победителей молодежного конкурса рецензий на книги и фильмы о Великой Отечественной войне

В Тверской области завершился молодежный конкурс рецензий на книги и фильмы о Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано областным молодежным центром и Тверским колледжем им. А.Н. Коняева при поддержке регионального Правительства.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 14-17 лет и 18-21 год.

В номинации «Лучшая молодежная рецензия на художественную книгу (произведение) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в группе от 14 до 17 лет победителем стала Анастасия Коваленко. Второе и третье места заняли Тихон Иванов и Анастасия Макаревич.

Среди участников от 18 до 21 года победил Кирилл Ямщиков, второе место заняла Екатерина Мишканенко, третье место эксперты присудили Екатерине Соловьёвой.

В номинации «Лучшая молодежная рецензия на художественный фильм (сериал) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в группе от 14 до 17 лет лучшей признана работа Валерии Богатых, второе место заняла Дарья Филиппович, третье – Александра Никитенко.

Победители и призёры после снятия всех ограничительных мер будут награждены дипломами и книгами тверского краеведа Вячеслава Воробьёва.

Пресс-служба Правительства Тверской области