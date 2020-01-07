В Тверской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали ветераны войны - участники открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

В Тверской области активными участниками Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации стали представители старшего поколения. 1 июля проголосовали ветераны Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга, Спартак Андреевич Сычев, Борис Иванович Воробьев, которые накануне приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

На дому свой голос по поправкам в Конституцию отдал Евгений Степанович Книга.

«У нас Конституция уже давно не менялась, а жизнь идет своим чередом, и изменений произошло немало. Поправки, за которые я голосовал, очень нужны и важны. Уверен – то, что народ выскажет свое мнение, будет способствовать укреплению нашего государства, сделает его еще более мощным», - отметил фронтовик.

Особенно важной Евгений Степанович назвал поправку о защите исторической правды для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, победе советского народа.

Дома проголосовал и Спартак Андреевич Сычев.

«Считаю, назрело время для принятия новых положений Конституции. Прежде всего, хочу отметить поправки о территориальной целостности, а также те, что связаны с экономикой», - сказал ветеран.

Важность участия в голосовании всех граждан подчеркнул Борис Иванович Воробьев, который также принял участие в Общероссийском голосовании у себя дома.

На рабочем месте 29 июня проголосовала директор тверской гимназии №12 Татьяна Слесарева.

«Идея внесения поправок в Конституцию назрела давно. Изменилась жизнь, изменилось общество. Поправки очень четко и логично отражают все эти изменения. Как директор образовательного учреждения я поддерживаю положения статьи 67-й о детях и семье. Впервые очень четко обозначено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Сегодня активно работают программы поддержки многодетных, молодых семей. Поправки подтверждают, что эти программы будут не только развиваться, но и совершенствоваться», - отметила Татьяна Слесарева.

Как отметил Губернатор Игорь Руденя, который проголосовал 1 июля на участке в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького, Общероссийское голосование – это историческое событие.

«Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в голосовании. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение», - подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами.

1 июля также проголосовали ветеран Великой Отечественной войны, участник боев под Ржевом Иван Евгеньевич Кладкевич, Почетный гражданин Тверской области Владимир Антонович Суслов.

В Общероссийском голосовании участвуют деятели культуры Верхневолжья, молодежь, многодетные семьи Тверской области. Так, вместе с сыновьями пришли на избирательный участок многодетные родители Наталья и Игорь Букатины.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области