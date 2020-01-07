Игорь Руденя: призываю всех жителей Верхневолжья принять участие в историческом событии – Общероссийском голосовании за поправки в Конституцию

1 июля Губернатор Игорь Руденя в Твери принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Глава региона проголосовал на избирательном участке № 1015 в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.

«Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков», - сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

Губернатор подчеркнул – на избирательных участках обеспечены все необходимые меры санитарной безопасности: выдаются защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводится дезинфекция помещений.

Голосование 1 июля, как и в предыдущие дни, проходит на 1155 участках для голосования на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области и на 27 участках в местах временного пребывания граждан.

С 25 по 30 июня 2020 года голосования проводилось как на участках для голосования, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях.

Ход голосования в Тверской области контролируют свыше 6000 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Комитетом по делам молодежи Тверской области подготовлено более 1400 волонтеров, которые предварительно зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф. В рамках проекта «Выборы доступны всем» в дни проведения голосования волонтеры помогают маломобильным гражданам, в том числе в удаленных населенных пунктах.

В числе активных участников голосования – представители молодого поколения. На Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации впервые право голоса реализуют молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Всем им после участия в голосовании вручается благодарственное письмо от имени Губернатора Тверской области, а также транспортная карта, действующая в Твери и Калининском районе, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Игорь Руденя отметил символичность этого подарка. Накануне, 30 июня, в Тверской области Президент России Владимир Путин принял участие в открытии масштабного монумента. Почетными гостями события стал участники Великой Отечественной войны, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области