В Лесном районе к празднованию 250-летия победы в Чесменском сражении благоустроена территория памятника Дмитрию Ильину

Завершается благоустройство территории памятника герою Чесменского сражения Дмитрию Сергеевичу Ильину в деревне Застижье Лесного района. 7 июля, в День воинской славы России, исполнится 250 лет со дня победы Российского флота в Чесменском сражении.

Дата подвига Дмитрия Ильина в Лесном районе отмечается ежегодно. В этом году в рамках подготовки к памятным мероприятиям заменена плитка на дорожке и ступенях, ведущих к памятнику, построена новая эстрада. Силами местных жителей проведены субботники, выполнено озеленение территории.

Подготовка к 250-летию победы Российского флота в Чесменском сражении 1770 года обсуждалась на встрече Губернатора Игоря Рудени с главой Лесного муниципального округа Татьяной Кудрявцевой в мае текущего года.

Игорь Руденя подчеркнул, что при подготовке к торжествам необходимо особое внимание уделить приведению в порядок объектов, связанных с героическим прошлым нашей страны. В том числе речь шла о ремонте залов школьного краеведческого музея, экспозиции которого посвящены историческим событиям.

В 2019 году в учреждении был сделан косметический ремонт. В 2020 году проект администрации Лесного района по модернизации школьного краеведческого музея получил поддержку по линии развития туристической сферы.

Реализация проекта позволит популяризировать туристский маршрут «Подвиг лейтенанта Ильина», в который включено посещение «Комнаты морской славы», расположенной в музее.

Объем областной поддержки составил 1,2 млн рублей, муниципалитет выделил 144 тыс. рублей.

250-летие Чесменского сражения будет отмечаться 7 июля. Имя героя этого события увековечено в Георгиевском зале Московского Кремля. По указу Екатерины Великой Дмитрий Сергеевич Ильин был награжден орденом святого Георгия 4 степени. По Указу императора Александра III в 1895 году близ родового поместья в деревне Застижье установлен памятник Дмитрию Ильину.

Пресс-служба Правительства Тверской области