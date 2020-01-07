В Общероссийском голосовании приняли участие фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич и Почетный гражданин Тверской области Владимир Антонович Суслов

1 июля в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич и Почетный гражданин Тверской области Владимир Антонович Суслов.

«Я участвовал в освобождении тверской земли, воевал подо Ржевом. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, празднование 75-летия Победы – на фоне этих хороших событий я отдаю голос за нашу Конституцию, за то, что будет в ней отражено для нас и всего народа. Это медицина, промышленность, оборона и многое другое – за все пункты голосую двумя руками», - сказал Иван Евгеньевич.

Накануне фронтовик вместе с другими ветеранами Великой Отечественной войны стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

На избирательном участке Ивану Евгеньевичу вручили благодарственное письмо от имени Губернатора Игоря Рудени.

«Вы проявили высокую ответственность за будущее нашей страны, исполнили свой гражданский долг. Суверенитет и независимость Отечества, многовековые семейные и духовные традиции, уважение к историческому прошлому, родному языку и культуре – все эти ценности объединяют всех нас», - отмечено в благодарственном письме от Игоря Рудени.

За поправки в Основной закон страны сегодня также проголосовал Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

«Это важный день для нашей страны. Мы отдаем свои голоса за то, чтобы наше государство было прочно и едино, фундаментально и основательно. Голосуем за те поправки, которые нужны для нашего государства, для каждого человека», - подчеркнул Владимир Антонович.

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

В течение шести дней, с 25 июня, в Тверской области проводилось голосование во дворах, дачных кооперативах, на дому, в отдалённых населённых пунктах, местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области - представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Обеспечены возможности для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих граждан.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области