В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса более чем в три раза превысило заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровело 153 человека. Всего 2617 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 116155, в том числе за последние сутки их проведено 1499.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 979 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1262
Кимры 539
Конаковский район 327
Лихославльский район 230
Калининский район 197
Ржев 158
Вышневолоцкий городской округ 97
Торжок 81
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 62
Кимрский район 62
Рамешковский район 62
Андреапольский муниципальный округ 62
Бологовский район 53
Зубцовский район 46
Бежецкий район 45
Нелидовский городской округ 31
Старицкий район 30
Торопецкий район 30
Селижаровский район 24
Осташковский городской округ 24
Ржевский район 22
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 18
Спировский район 18
Торжокский район 16
Лесной муниципальный округ 15
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 13
Кувшиновский район 10
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 2
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области