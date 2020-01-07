В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса более чем в три раза превысило заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровело 153 человека. Всего 2617 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 116155, в том числе за последние сутки их проведено 1499.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 979 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1262

Кимры 539

Конаковский район 327

Лихославльский район 230

Калининский район 197

Ржев 158

Вышневолоцкий городской округ 97

Торжок 81

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 62

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Андреапольский муниципальный округ 62

Бологовский район 53

Зубцовский район 46

Бежецкий район 45

Нелидовский городской округ 31

Старицкий район 30

Торопецкий район 30

Селижаровский район 24

Осташковский городской округ 24

Ржевский район 22

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 18

Спировский район 18

Торжокский район 16

Лесной муниципальный округ 15

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 13

Кувшиновский район 10

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 2

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области