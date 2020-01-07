В Тверской области еще одну единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей предоставят на более чем 212 тысяч детей

С 1 июля в России начинается предоставление еще одной единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Ранее в течение июня единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей перечислялась на детей от 3 до 16 лет. О продлении данной поддержки в расширенном варианте сообщил Президент РФ Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам России. В Тверской области выплаты будут предоставлены на 212 447 детей.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Если выплаты на детей с 3 до 16 лет, а также выплаты на детей от 0 до 3 лет были оформлены, повторно подавать заявление не нужно. Выплата будет устанавливаться автоматически.

Для тех родителей, кто ещё не получил выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября.

С 1 июля 2020 года родители, воспитывающие детей 16-17 лет, а также молодые люди, достигшие 18 лет, могут получить единовременную денежную выплату. Региональная мера введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на 18-летнего гражданина. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на 18-летнего гражданина.

Для предоставления региональной выплаты до 1 октября 2020 года необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

В поправках к Конституции РФ, основной день голосования по которым стало 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области