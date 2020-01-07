1 июля – основной день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. У жителей Тверской области, которые еще не приняли участие в нем, есть возможность внести свой вклад в будущее страны. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

В числе активных участников голосования – представители молодого поколения.

«У нас появилась уникальная возможность стать частью истории. Мы не должны оставаться в стороне, поскольку от нашего выбора зависит будущее страны», - уверен студент Тверского государственного технического университета Илья Шкадин.

В течение шести дней, с 25 июня, в Тверской области проводилось голосование во дворах, дачных кооперативах, на дому, в отдалённых населённых пунктах, местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Жители региона могли выбрать для голосования любой удобный для себя день и время, например, в перерыве между занятиями по вождению, как это сделал преподаватель Калязинского колледжа им. Н.М.Полежаева Олег Иванов, который проголосовал на участке №307.

Общероссийское голосование в Верхневолжье проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, более 500 самовыдвинувшихся активных граждан.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слабовидящих граждан на каждом участке размещены по два трафарета с прорезями на месте квадратов для голосования. С их помощью слабовидящие или незрячие граждане могут сделать свой выбор самостоятельно, без помощи третьих лиц, с соблюдением тайны голосования. Для этого нужно просто вложить бюллетень в трафарет и проставить любую отметку в выбранном квадрате.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области