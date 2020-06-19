Игорь Руденя: важно, что незыблемость территории Российской Федерации будет закреплена в Конституции

Губернатор Игорь Руденя 30 июня на открытии Ржевского мемориала Советском солдату назвал его создание важным вкладом в восстановление исторической справедливости.

«Сегодня Президент озвучил данные по погибшим на ржевской земле – это более 1 миллиона 300 тысяч человек. Сегодня восстанавливается историческая справедливость, на мемориале увековечены имена тех героев, которые отдали свою жизнь за нашу сегодняшнюю свободу и независимость – и это очень важно. В новой Конституции этому уделено особое внимание. Сегодня мы говорим о таких положениях, как территориальная целостность, сохранение традиций, русского языка, истории, культуры», – отметил Игорь Руденя в комментарии журналистам.

Глава региона подчеркнул, что большое значение имеет закрепление в Основном законе страны незыблемости территории Российской Федерации.

«В новой Конституции есть положение о невозможности любых попыток пересмотреть территориальное устройство и целостность России. Это очень важно. Любому чиновнику или общественному политическому деятелю, который будет когда-либо претендовать на попытки ревизионировать нашу территорию в сторону уменьшения, сможет дать оценку не только народ, а и система правосудия», - считает Игорь Руденя.

Участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату приняли Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Серьезный вклад в восстановление исторических событий, возвращение имен пропавших без вести вносят представители поискового движения. Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Кроме того, каждый желающий может найти информацию об участниках боёв, своих родных, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Сейчас база содержит около 200 тысяч записей и постоянно пополняется новыми данными.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области