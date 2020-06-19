Игорь Руденя: «Ржевский мемориал – это народный памятник»

«Ржевский мемориал Советскому солдату – это народный памятник. Сбор средств на его создание был завершен 26 июня», – сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24».

Глава тверского региона отметил, что в акции по сбору средств приняли участие многие жители страны и Тверской области.

«Сегодня мы видим этот красивый памятник, созданный творческой группой. Это символ того, насколько крепка сила духа нашего народа. Уверен, что в этом месте памятник будет стоять долгие-долгие годы», – сказал Игорь Руденя.

Значимость события подчеркивается участием в церемонии открытия мемориала президентов России и Республики Беларусь, отметил губернатор.

«Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко дали высокую оценку событиям подо Ржевом. Это очень важно. Как важно и то, что в обновленной Конституции, по изменениям в которую сейчас идет голосование, четко определена невозможность переписывания нашей истории, нарушения территориальной целостности нашего государства», – отметил Игорь Руденя.

Он также обратил внимание на положительные эмоции, которые сегодня получили ветераны Великой Отечественной войны, приглашенные на церемонию.

«Со всеми нашими ветеранами поздоровались Президент Российской Федерации и Президент Республики Беларусь. Они смогли пообщаться, получить положительные эмоции. Ветераны – люди, у которых мы учились жизни. Это дань уважения тому, что они сделали для нас», – сказал губернатор.

30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости.

В числе главных участников мероприятия – 14 ветеранов Великой Отечественной войны: Иван Петрович Афанасьев, Борис Иванович Воробьев, Антонина Филипповна Гордеева, Иван Евгеньевич Кладкевич, Евгений Степанович Книга, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Мария Ивановна Потапов, Мария Николаевна Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров, Спартак Андреевич Сычев, Иван Алексеевич Хвостенко, Николай Макарович Черных, Евгений Михайлович Шелехов.

Владимир Путин подчеркнул: Ржевский мемориал – это еще один символ общей памяти, преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя и освободителя. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, а также поисковиков, которые возвращают имена бойцов.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя. Кроме того, каждый желающий может найти информацию об участниках боёв, своих родных, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Сейчас база содержит около 200 тысяч записей и постоянно пополняется новыми данными.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.