В Общероссийском голосовании принимают участие руководители предприятий и организаций Верхневолжья вместе со своими коллективами

30 июня в Тверской области продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Своё право голоса продолжают активно реализовывать медики, руководители предприятий, социальных учреждений.

Свое мнение вместе с коллективом выразила главный врач Дома ребенка «Теремок», депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова:

«В Конституции прописаны основные права и свободы каждого жителя России. Поэтому прийти и проголосовать, высказать свое мнение должен каждый житель страны. Тем более возможностей для этого предоставлено очень много. Сделано все, чтобы люди могли избежать излишней скученности, лишних контактов. Даже находясь на посту, на рабочем месте, можно, как и мы, проголосовать».

В числе активных участников голосования – представители предприятий Тверской области. Для трудовых коллективов обеспечена возможность проголосовать на рабочем месте. В числе голосующих – сотрудники ЗАО «Волжский пекарь», руководитель предприятия, депутат Законодательного Собрания Тверской области Лилия Корниенко.

Член Общественной палаты Твери, директор Тверского медицинского колледжа Татьяна Соцкая также приняла участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

«Нынешнее голосование – историческое событие, потому что изменения вносятся в Основной закон нашей страны. Для меня лично, как для врача, важно закрепление в законе постулата о доступной и качественной медицинской помощи», – отметила Татьяна Соцкая.

1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. До 21:00 может проводиться голосование вне избирательных участков – в дачных кооперативах, во дворах домов.

Общероссийское голосование проходит с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель.

В Общественной палате Тверской области работает Ситуационный центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Сотрудники центра постоянно в течение дня выходят на связь с наблюдателями в муниципальных образованиях.

Обеспечены возможности для голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, для слабовидящих людей на каждом участке размещены специальные трафареты для голосования. С их помощью слабовидящие или незрячие граждане могут сделать свой выбор самостоятельно, без помощи третьих лиц, с соблюдением тайны голосования. Для этого нужно просто вложить бюллетень в трафарет и проставить любую отметку в выбранном квадрате.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области