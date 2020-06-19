В Тверской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

В Тверской области состоялся четвертьфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». На конкурс были представлены проекты от молодых людей со всех районов Верхневолжья.

«По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Благодаря активистам в регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов.Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Защиты проектов прошла в дистанционном формате. Их оценивали эксперты в сфере добровольчества. Параллельно с региональным этапом состоялась заочная оценка проектов федеральными экспертами.

По итогам двух оценок были выявлены участники, которые пройдут в полуфинал и будут презентовать свои проекты в рамках окружного добровольческого форума.

Победителями регионального этапа в различных номинациях стали проекты «Вдохновленный искусством»Екатерины Ильиной, «Вокруг меня» Веры Гасановой, «Малая Родина» Натальи Бирюковой, «Молоды душой» Ирины Цветковой, «Оберегая сердцем» ЭмилииПушкаревой, «Организатор добровольчества» Надежды Медведевой, «Помощь детям» Ирины Жуйковой, «Помощь животным» Виктории Михалевой, «Рождённые помогать» Инны Переходченко, «Смелые сердцем» Алексея Орлова, «Уверенные в будущем» Елены Королёвой, «Помощь животным» Дианы Погосян, «Вокруг меня» Максима Соловьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области