Игорь Руденя: с открытием Ржевского мемориала Советскому солдату восстанавливается историческая справедливость

30 июня после торжественного открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя и ветераны Великой Отечественной войны осмотрели экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это уникальный интерактивный музей, созданный на территории мемориального комплекса.

С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении.

«Ещё не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники – слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая цифра», - сказал Президент РФ на открытии мемориала.

«Сегодня, когда мы были в музее, были приведены исторические факты, что в 40 км отсюда в районе Погорелого Городища в августе 43-го годабыло танковое сражение, где с двух сторон участвовало 1500 танков. Очень много военных событий происходило здесь, и сейчас они подлежат огласке. Сегодня восстанавливается историческая справедливость. И это очень важно. Когда Владимир Владимирович начал говорить свою речь, из-за памятника вылетел аист. Это, наверное, определенный символ того, что мы – государство с большой историей и очень ответственны за свое будущее», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.

«Считаю, что нужно проводить экскурсии на этот мемориал, делать лекции, привлекать ветеранов на такие мероприятия», - отметил Евгений Степанович Книга.

В ноябре 2018 года Евгений Степанович был одним из почётных гостей церемонии открытия закладного камня на месте будущего мемориала.

«Я на закладке камня давал обязательство, что приеду на открытие», - с нескрываемой гордостью сказал сегодня Евгений Степанович.

Поколение Победителей считает Ржевский мемориал Советскому солдату данью памяти тем солдатам, которые отдали свои жизни за освобождение всего Советского Союза.

«Это мемориал на века. Для меня это не просто памятник, а память о моей семье. Отец -участник войны, мать – труженик тыла, брат дошел до Берлина. Цель была одна – Победа, и мы ее дождались», - сказал ветеран войны, коренной ржевитянин Борис Иванович Воробьев.

Сегодня Президенты двух стран поблагодарили всех, кто принимал участие в создании мемориала.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области