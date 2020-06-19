Президент России Владимир Путин открыл в Тверской области Ржевский мемориал Советскому солдату

30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости.

В числе главных участников мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны: Иван Петрович Афанасьев, Борис Иванович Воробьев, Антонина Филипповна Гордеева, Иван Евгеньевич Кладкевич, Евгений Степанович Книга, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Мария Ивановна Потапов, Мария Николаевна Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров, Спартак Андреевич Сычев, Иван Алексеевич Хвостенко, Николай Макарович Черных, Евгений Михайлович Шелехов.

Церемония началась с возложения цветов к подножию мемориала. Затем состоялась минута молчания. Под ржевским небом прозвучали гимны России и Беларуси.

«Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы, – сказал Владимир Путин. – Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Значение этой затяжной, кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики – тот самый окончательный решительный перелом в ходе всей второй мировой войны».

Президент подчеркнул: Ржевский мемориал – это еще один символ общей памяти, преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя и освободителя.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, а также поисковиков, которые возвращают имена бойцов. Это движение активно развивается на тверской земле.

«Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаём им свой сыновий долг. Хочу выразить свою благодарность создателям этого грандиозного памятника – руководству России, Постоянному комитету Союзного государства. Признателен Правительству Тверской области, Российскому военно-историческому обществу, творческому коллективу, всем гражданам которые приняли посильное участие в строительстве этого памятника. Убеждён, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией», – отметил Александр Лукашенко.

«Строительство монумента началось в 2019-м году и продлилось 1 год и 5 месяцев. За это время на насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С января по февраль 1943 года в боях на Ржевско-Вяземском направлении участвовал Иван Евгеньевич Кладкевич. Сегодня ветеран вспоминает о тех страшных и тяжёлых боях. Как наяву помнит одно из самых жестоких сражений: 22 февраля 43-го 18-летний командир пулемётного расчёта Иван Кладкевич вместе с пехотой шёл в наступление. Только в одной той операции погибли десятки красноармейцев, сотни были ранены.

«Я горжусь открытием этого мемориала. Благодарен Президенту страны и Губернатору Тверской области, людям, которые вносили свои деньги на строительство этого памятника, строителям, которые его возводили», - подчеркнул Иван Евгеньевич.

В составе 129 отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев освобождал Спартак Андреевич Сычёв, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Эта первая, полученная в боях под Ржевом медаль, для меня самая дорогая из всех. Ржевская битва имеет огромное значение в Великой Отечественной войне. И наше государство достойно оценило её значение», - сказал ветеран.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Кроме того, каждый желающий может найти информацию об участниках боёв, своих родных, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Сейчас база содержит около 200 тысяч записей и постоянно пополняется новыми данными.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

По оценкам института военной истории в битве участвовало 7 миллионов человек. Общие потери Красной Армии в боях на плацдарме составили свыше 2 миллионов человек.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области