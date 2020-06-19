Владимир Путин обратился к гражданам России на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к гражданам России в связи с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Глава государства выступил на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, торжественная церемония открытия которого состоялась 30 июня.

«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны считает необходимым вновь обратиться к гражданам.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что «эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии» будут закреплены в Основном законе страны в случае поддержки гражданами России предлагаемых изменений.

«Все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», – в очередной раз четко обозначил свою позицию президент.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор, и попросил сделать его всех остальных.

«Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», – сказал президент.

30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости. В числе главных участников мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны. Инициатива создания мемориала принадлежит именно ветеранам-фронтовикам.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Масштабный мемориал построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов. Строительство монумента началось в 2019 году. За это время на насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме. На территории мемориала на стальных плитах увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области