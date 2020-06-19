Более 49 тысяч семей Тверской области получают субсидии из регионального бюджета на оплату коммунальных услуг

В Тверской области семьи с невысоким доходом получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В настоящий момент поддержка оказывается более 49 тысячам семей. С начала года на эти цели из регионального бюджета направлено свыше 470 млн рублей.

Средний размер субсидии составляет 1814,28 рубля. Всего по данному направлению на 2020 год заложено более 924 млн рублей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, социальная поддержка жителей Верхневолжья, особенно семей с невысоким доходом, воспитывающих детей, является приоритетной задачей регионального Правительства.

Поправки в Конституцию РФ, голосование по которым проходит в эти дни, в том числе предусматривают закрепление в Основном законе страны гарантий обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат. Это значит, что поддержку будут получать те, кто действительно в этом нуждается, а о качестве социальной работы будут судить по тому, насколько улучшается жизнь конкретного человека или семьи.

Право на получение субсидии имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов, собственники жилых помещений.

Заявления о назначении субсидий принимают в центрах социальной поддержки населения и МФЦ.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Пресс-служба Правительства Тверской области