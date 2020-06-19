С 1 июля в Тверской области начнет действовать новая региональная мера поддержки – выплата на детей в возрасте 16-18 лет

С 1 июля 2020 года родители, воспитывающие детей от 16-17 лет, а также молодые люди, достигшие 18 лет включительно, могут получить единовременную денежную выплату. Региональная мера введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

О новой региональной выплате Губернатор сообщил 1 июня 2020 года во время общения в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

Получить финансовую поддержку может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также самостоятельно 18-летний гражданин, в том числе оставшийся без попечения родителей, родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином Российской Федерации, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.

3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

Для предоставления региональной выплаты до 1 октября 2020 года необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

Необходим следующий пакет документов:

- заявление о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка (детей). Форма заявления отличается в зависимости от возраста ребенка (совершеннолетний или нет). Отправить его можно по почте или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- копию паспорта гражданина РФ либо другого документа, удостоверяющего личность.

- копия паспорта ребенка.

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя (в случае подачи заявления родителем или опекуном).

Желательно также предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи (при наличии), в том числе и для обращения совершеннолетнего гражданина, справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна (для обращения совершеннолетнего гражданина).

Датой приема заявления считается дата его регистрации в Центре социальной поддержки или МФЦ. На оформление и проверку документов предусмотрена 1 неделя. В итоге принимается решение о назначении единовременной выплаты.

В случае положительного решения заявителю в течение рабочего дня поступит сообщение по телефону или через Единый портал в электронном виде. Единовременная выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

При отказе будет направлено соответствующее уведомление с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. Родитель или опекун, при условии устранения причины отказа, может обратиться за предоставлением выплаты повторно.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым проходит с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.