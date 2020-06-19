Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга за май по упоминаемости регионов РФ в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам мая продолжает стабильно входить в «двадцатку» наиболее упоминаемых в СМИ регионов в связи с реализацией указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Тему национальных проектов, которым посвящен «майский указ» Президента, СМИ упоминали, в том числе, в связи с эффективной политикой региональных тверских властей в отношении государственного долга. Поводом послужил кредитный рейтинг Тверской области, опубликованный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Рейтинг подтвержден на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Позитивный». Аналитики агентства отметили контролируемую долговую нагрузку в регионе и возможность ее наращивания без ухудшения оценки долгового профиля.

«Работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении. Это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах. Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов», – считает губернатор Игорь Руденя.

Также в мае СМИ сообщали, что в 2020 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализована всероссийская кампания «Улица Победы», посвященная 75-летию Великой Победы. В нормативное состояние приведут улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. А всего в этом году в Твери по нацпроекту планируется отремонтировать 46 участков дорог общей протяженностью более 61,5 километра - почти в два раза больше, чем в 2019-м. В целом по региону в рамках нацпроекта 2020 году будут вестись работы на 153 км дорог.

По национальному проекту «Жильё и городская среда» с начала 2020 года в Тверской области введено более 143,1 тыс. кв. м жилья, в том числе, введены в эксплуатацию 24 многоквартирных дома (853 квартиры). Эта информация активно распространялась в СМИ в середине мая.

Кроме того, в мае стало известно, что Тверская область получит дополнительно более 104 млн рублей из федерального бюджета на поддержку предпринимателей. Решение о выделении дополнительных средств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принято по поручению Президента России Владимира Путина. Средства, в том числе региональное софинансирование, предназначены для докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Это позволит дополнительно выдать более 50 льготных займов предпринимателям Верхневолжья.

Еще одна тема, в связи с которой Тверская область упоминалась в СМИ в мае, – работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология». В настоящее время проводится реконструкция объектов в Твери и Конаково. Ход работ обсуждался на совещании, которое 25 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.