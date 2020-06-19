Агентство стратегических инициатив поддержит социальные проекты, направленные на образование и присмотр за детьми до 3 лет

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов завершает целевой отбор проектов в рамках инициативы «100 лидеров развития социальной сферы» по теме «Вариативные формы дошкольного образования и предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет».

В поправках к Конституции РФ, голосование по которым проходит с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Статья 67.1 гласит: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей…».

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках целевого отбора АСИ определено несколько направлений проектов:

- вариативные формы образования, услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет;

- инклюзивное образование, услуги по присмотру и уходу за детьми с ОВЗ;

- дошкольное образование, присмотр и уход за детьми в малонаселенных пунктах;

- профессиональная подготовка и сертификация работников по присмотру и уходу за детьми (няни, помощники воспитателей);

- вариативные формы семейного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми;

- корпоративные и соседские детские сады, дошкольные группы присмотра и ухода за детьми;

- маршрутизация разновозрастных детей в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования;

- помощь семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями;

- организация «передышки» для семей с особыми потребностями.

Участникам отбора необходимо представить свой проект с доказанным социальным эффектом. Он должен находиться в стадии реализации и быть обеспечен кадровой и ресурсной базой. Также среди основных критериев отбора – наличие системного эффекта и измеримость результатов.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте https://www.asi.ru/leaders/lead-projects/ до 1 июля.

Самые перспективные проекты Агентство готово взять на сопровождение, обеспечить поддержку, экспертные рекомендации, наставничество.

Вопросы можно задать руководителю программы направления «Социальные проекты» Юлии Новиковой по телефону +7(926) 991-02-36 и по электронной почте yv.novikova@asi.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области