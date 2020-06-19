До завершения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ осталось два дня

Два дня - 30 июня и 1 июля - остаются до завершения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В Тверской области ежедневно на участки для голосования приходят представители старшего поколения, врачи, многодетные семьи, молодежь. На рабочих местах голосуют трудовые коллективы, впервые право голоса реализуют 18-летние граждане России, организовано голосование на дому, во дворах, дачных кооперативах, отдалённых населённых пунктах, местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Накануне члены участковой комиссии №577 посёлка Молоково организовали выездное голосование в центральной районной больнице. Возможностью проголосовать на рабочем месте воспользовались сотрудники учреждения. Это единственная в Молоковском районе организация, где проводилось выездное голосование. За соблюдением процедуры следил наблюдатель от Общественной палаты Тверской области.

«На голосование вынесен очень важный вопрос, и, я считаю, что каждый должен выразить своё мнение. Администрация больницы постаралась создать максимально удобные условия для голосования. Конечно, кто-то проголосовал и на участках, но большинство - на рабочем месте, находясь на смене. Я и сама голосовала в больнице», - рассказала главный врач Молоковской ЦРБ Анна Молякова.

Своё право голоса продолжают активно реализовывать и другие медики Верхневолжья. Многие руководители учреждений здравоохранения уже проголосовали, 29 июня к ним присоединились главные врачи Дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова, Ржевской ЦРБ Анатолий Бегларян.

В числе активных участников голосования – представители общественных организаций

«Государство задает нам вопрос, согласны ли мы с его курсом, одобряем или нет путь, по которому оно собирается идти. И в этот момент наша задача - все взвесить, не отвлекаясь на телевизионную рекламу или мнение соседей, определить к чему приведет каждая из поправок к Конституции и дать на участке для голосования свой ответ. Это необходимо нам, чтобы потом не говорить, что за нас кто-то все решил» - поделился своим мнением Андрей Ульянов, член Общественной палаты города Твери и Ассоциации Тверских землячеств, директор студии «Акценты».

Реализовать своё избирательное право спешат и те, кто только недавно его получил.

«В этом году мне уже 19 лет, но это первое голосование, в котором я могу принять непосредственное участие. Мне кажется иметь возможность выразить своё мнение по важному государственному вопросу – это очень почетное право и не воспользоваться им странно. Моя семья всегда принимала участие во всех выборах, проходящих на территории нашего поселка, и меня брали с собой. Так во мне с детства воспитали человека с твердой гражданской позицией, которую я выразил на Общероссийском голосовании», - сказал житель посёлка Пено Павел Тузов.

Общероссийское голосование проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, более 500 самовыдвинувшихся активных граждан. Кроме работы непосредственно на участках, наблюдатели проводят большую работу по информированию граждан: где, когда и как можно проголосовать.

В Общественной палате Тверской области работает Ситуационный центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Сотрудники центра постоянно в течение дня выходят на связь с наблюдателями в муниципальных образованиях.

Каких-либо серьезных нарушений при проведении общероссийского голосования на территории Тверской области общественными наблюдателями не зафиксировано.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слабовидящих граждан на каждом участке размещены по два трафарета с прорезями на месте квадратов для голосования. С их помощью слабовидящие или незрячие граждане могут сделать свой выбор самостоятельно, без помощи третьих лиц, с соблюдением тайны голосования. Для этого нужно просто вложить бюллетень в трафарет и проставить любую отметку в выбранном квадрате.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области