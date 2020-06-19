В Тверской области за сутки выписан 121 человек, выздоровевший от коронавируса

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровел 121 человек. Всего 2464 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 114656, в том числе за последние сутки их проведено 1522.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1089 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 69 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1254
Кимры 536
Конаковский район 319
Лихославльский район 228
Калининский район 190
Ржев 156
Вышневолоцкий городской округ 95
Торжок 79
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 62
Кимрский район 62
Рамешковский район 61
Андреапольский муниципальный округ 59
Бежецкий район 44
Бологовский район 53
Зубцовский район 44
Нелидовский городской округ 31
Старицкий район 29
Торопецкий район 30
Селижаровский район 24
Осташковский городской округ 24
Ржевский район 22
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 17
Лесной муниципальный округ 15
Спировский район 18
Торжокский район 16
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 13
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области