В Тверской области за сутки выписан 121 человек, выздоровевший от коронавируса

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровел 121 человек. Всего 2464 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 114656, в том числе за последние сутки их проведено 1522.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1089 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 69 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1254

Кимры 536

Конаковский район 319

Лихославльский район 228

Калининский район 190

Ржев 156

Вышневолоцкий городской округ 95

Торжок 79

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 62

Кимрский район 62

Рамешковский район 61

Андреапольский муниципальный округ 59

Бежецкий район 44

Бологовский район 53

Зубцовский район 44

Нелидовский городской округ 31

Старицкий район 29

Торопецкий район 30

Селижаровский район 24

Осташковский городской округ 24

Ржевский район 22

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 17

Лесной муниципальный округ 15

Спировский район 18

Торжокский район 16

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 13

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области