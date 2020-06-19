Стоимость проезда в общественном транспорте в Твери и Калининском районе с 30 июня снизится на 4 рубля

В общественном транспорте Твери и Калининского района с 30 июня запускается акция с Visa и Сбербанком, в рамках которой стоимость одной поездки при оплате бесконтактной картой Visa любого банка снизится на 4 рубля.

Так, например, при стоимости поездки в Твери 25 рублей при оплате картой стоимость в рамках акции составит 21 рубль. При стоимости проезда в Калининском районе, например, 19 рублей, стоимость составит 15 рублей. Согласно условиям акции скидка на проезд действует при стоимости проезда не менее 5 рублей.

Акция продлится до конца августа. Ожидается, что это будет способствовать увеличению безналичной оплаты проезда, которой рекомендуют пользоваться перевозчики в целях соблюдения мер безопасности.

Во всем транспорте Твери и Калининского района наибольшей популярностью пользуется безналичная оплата проезда. Проезд можно оплатить безналично несколькими способами. Например, с помощью транспортной карты «Волга» или банковской картой МИР, Visa или MasterCard. Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области или с помощью приложения «Волга» и QR-кода.

В мае 59,1% поездок были оплачены с помощью банковской карты. На втором месте по частоте использования - наличная оплата (35,7%), что на 50% ниже, чем в феврале. Транспортной картой «Волга» расплатились за 4,3% поездок, через QR-код – 0,9%.

В настоящее время в Твери завершен первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая начала действовать с 3 февраля 2020 года. Запланирован второй этап.

«Наш опыт уже тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе. Перед нами стоит задача, используя опыт модернизации системы общественного транспорта в тверской агломерации, реализовать этот проект в других муниципальных образованиях нашего региона. Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надёжное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг, в том числе льготный проезд для пассажиров на всей территории Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Реализация мероприятий запланирована в 2020-2021 годах. Всего предполагается запустить свыше 230 маршрутов – муниципальных, межмуниципальных и междугородних. Среди муниципалитетов - Вышневолоцкий городской округ, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Старицкий, Торжокский районы.

Сейчас в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава. На линиях работают новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле. Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок ведет государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. С начала ее внедрения общее число обращений составило свыше 68 тысяч. В июне количество звонков, по сравнению с маем 2020 года, сократилось на 16%.

Пресс-служба Правительства Тверской области