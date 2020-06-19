Более 23 тысяч пожилых людей Тверской области получили компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов

В Тверской области за первые пять месяцев 2020 года компенсация на уплату взноса за капитальный ремонт предоставлена 23 356пожилым гражданам. Из них 12 375человекполучили 50% платы, 10 981 человек- 100%-ную компенсацию.

Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста, а также соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Тверской области.

«Очень важно создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Компенсация предоставляется следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп в возрасте после 70 лет (в размере 50%);

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп старше 80 лет (в размере 100%).

Размер федеральной субсидии региону на уплату взноса за капремонт составляет 84% от общего объема средств. Еще 16% выделено из областного бюджета.Общая сумма компенсационных выплат с начала года составила более 22,7 млн рублей.

В Тверской области особое внимание уделяется поддержке пожилых людей, прежде всего – тех, кто пережил Великую Отечественную войну.

В 2020 году единовременные денежные выплаты из бюджета Тверской области к Дню Победы получили более 91 700 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших (умерших) участников войны, тружеников тыла, детей войны.Всего на эти цели было направлено более 307 млн рублей.

В рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на территории Верхневолжьяжилищные условия улучшили4 834 ветерана. Свыше 16 млн рублей было направлено на предоставление компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также членам их семей.

Также по инициативе Игоря Рудени с 2018 года детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляется компенсация расходов на оплату проезда к месту гибели (захоронения) родителей.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются различные социальные услуги: пункта проката, социального такси, помощь в ремонте жилых помещений, доставка лекарственных препаратов на дом. В этом году эти услуги получили более 2600 ветеранов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области