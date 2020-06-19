Представители Тверской области защитили проект «Регион добрых дел» на Всероссийском конкурсе региональных практик поддержки волонтерства

Тверская область защитила проект «Регион добрых дел» на очном этапе Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства.

Проект состоит из двух блоков. Первый — инфраструктурный проект – создание первого регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив Тверской области. Второй проект включает несколько подпроектов: «Медиапризыв. Стань медиаволонтером!»; региональная программа лидеров волонтерского актива Тверской области «Созвездие»;«Мобильная школа безопасности»;«Услышать танец: мастер-классы по танцам для слабослышащих людей»; программа по развитию корпоративного добровольчества «Лидеры изменений».

Социальный проект «Регион добрых дел» разработан Комитетом по делам молодежи Тверской области совместно с Центром НКО, волонтерским центром при ТвГУ с целью создания условий для устойчивого развития добровольческих инициатив в Тверской области.

Развитию волонтёрского движения в Тверской области уделяется большое внимание.

«По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года, продолжит поддержку добровольческого движения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 6600 волонтёров из Тверской области. В частности, действуют региональные отделения крупнейших волонтёрских организаций России – «Волонтёры Победы», «Российский союз молодёжи», «Поисковое движение России», «Российские студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Волонтёры-медики», «Российский союз школьников».

Пресс-служба Правительства Тверской области