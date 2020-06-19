Члены Общественной палаты Тверской области проводят мониторинг работы общественных наблюдателей

В Ситуационном центре Общественной палаты Тверской области продолжается работа по мониторингу деятельности общественных наблюдателей за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Сегодня в Ситуационном центре дежурят заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Юлия Васильчук, председатель рабочей группы по ЖКХ, развитию городской среды и территориальному общественному самоуправлению Ольга Кириченко и член палаты Вадим Тарасенко.

«Для нас очень важно обеспечить общественный контроль за ходом голосования и определением его результатов. Институт общественного наблюдения – это независимые эксперты, которые выступают гарантом прозрачности всех процедур и достоверности полученных итогов», – отметила Юлия Васильчук.

За время дежурства члены Общественной палаты пообщались по телефону более чем со 150 наблюдателями во многих муниципальных образованиях региона.

В Фировском районе на связь вышла Галина Малахова, которая следит за ходом голосования на участке № 1144. По ее словам, нарушений за время голосования на участке не выявлено, нормы санитарной безопасности соблюдаются в полном объеме.

Член Общественной палаты региона Ольга Кириченко порекомендовала общественному наблюдателю присутствовать на участке не только в дневное время, но и на этапе открытия, а также завершения работы, чтобы зафиксировать процедуру упаковки бюллетеней в сейф-пакеты.

С такой же просьбой обратился к наблюдателям из других муниципальных образований Вадим Тарасенко.

«Очень важный момент – 1 июля, когда начнется подсчет голосов и будут вскрывать сейф-пакеты, будьте добры, посмотрите внимательнее, плотно ли они запечатаны, нет ли на них надрезов. Это очень важно для чистоты процедуры определения результатов», – сказал Вадим Тарасенко.

Также члены Общественной палаты пообщались с наблюдателями Удомельского и Вышневолоцкого городских округов, Западнодвинского муниципального округа, города Твери и ряда других муниципальных образований. Замечаний и жалоб не поступило.

Напомним, Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Общественная палата Тверской области