Супруги Волосюк из Торопца Тверской области: участвуем в голосованиях уже 55 лет

Супружеская пара из города Торопца Тверской области Владимир Григорьевич и Волосюк являются постоянными участниками голосований и выборов различного уровня. Исключением не стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как утверждают супруги - участие в выборах и других мероприятиях, определяющих будущее своего района, области, страны, стало для их семьи доброй традицией. Почетный гражданин Торопецкого района, председатель районного Совета ветеранов Владимир Волосюк вместе с Ириной Владимировной проголосовал на участке № 1084.

«Все 55 лет в семье существует традиция: на избирательные участки ходить и голосовать только вместе. И эта традиция никогда не нарушалась. И, конечно, мы с женой посчитали своим долгом участвовать в таком важном для России событии, как общенародное голосование по одобрению поправок к Конституции нашей страны», — рассказал Владимир Григорьевич.

На участки по всей Тверской области приходят целыми семьями. Так, супруги Алла Васильевна и Сергей Николаевич Астафьевы из Калязина проголосовали на участке №304, а братья-близнецы Дмитрий и Данил Павловы из посёлка Молоково - на участке №578. Свой выбор сделала и семья Андрея Кудрявцева и Ксении Поздневой из Твери.

«Наша семья всегда участвует в голосовании, потому что это важно для будущего наших детей и всей страны», - отмечают супруги.

К важному государственному процессу сегодня присоединился также депутат Законодательного Собрания Тверской области, председатель комитета по социальной политике Артур Бабушкин.

«Изменения в Конституцию прописывают обязанности государства по отношению к гражданину. Главными социальными обязательствами являются поддержка детей, семьи, старшего поколения. Я уверен, что это важно не только для меня, это важно для всех», - отметил парламентарий.

1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. До 21.00 может проводиться голосование вне избирательных участков - в дачных кооперативах, во дворах домов.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно.

«Считаю, что каждый должен принять участие в голосовании, и хорошо, что процесс этот происходит не за один день, а растянут на несколько. То есть у человека есть время, не торопясь все обдумать и прийти спокойно проголосовать. Общаясь с молодежью, многие говорят, что важны поправки по оплате труда, чтобы она была не меньше прожиточного минимума, по здравоохранению», - отметил заслуженный мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле (1988), семикратный чемпион мира Виктор Денисов.

Поправки, касающиеся зашиты суверенитета страны и исторической правды, считает важными жительница деревни Фабрика Максатихинского района Елена Михайловна Зуева.

«Я пришла проголосовать за будущее моих детей и внуков. Поправки, внесенные в Конституцию нашей страны, я детально изучила и сделала вывод, что они направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, а историю нашей страны не поддающейся никаким искажениям и домыслам», - отметила Елена Михайловна.

В населенные пункты, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено, в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области