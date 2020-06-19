Президент России Владимир Путин откроет в Тверской области Ржевский мемориал Советскому солдату

30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии примут участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости. В числе главных участников мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны. Инициатива создания мемориала принадлежит именно ветеранам-фронтовикам.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Масштабный мемориал построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов. Строительство монумента началось в 2019 году. За это время на насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме. На территории мемориала на стальных плитах увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. В настоящее время завершен народный сбор фотографий фронтовиков, которые сражались на Ржевско-Вяземском направлении. Более 2000 семей из России и стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Эти материалы станут частью оформления Музея мемориального комплекса Советскому солдату. Там планируется проводить «уроки мужества» для школьников, мероприятия для ветеранов, акции памяти.

Пресс-служба Правительства Тверской области