Почетный гражданин Бельского района Николай Алексеенков: Каждый должен исполнить свою обязанность в интересах народа и нашего государства

Еще три дня – 29, 30 июня и 1 июля – продлится во всех регионах России, включая Тверскую область, Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Напомним, что в эти дни все 1155 участков в муниципалитетах Верхневолжья открыты с 8:00 до 20:00. 29 и 30 июня для всех граждан сохраняется возможность голосования на придомовых территориях, во дворах многоквартирных домов, на предприятиях, на территории дачных кооперативов и садовых товариществ. Голосование там может проводиться до 21.00. Проголосовать можно и на дому, предварительно уведомив об этом членов участковых избирательных комиссий до 17:00 1 июля 2020 года.

Для того чтобы воспользоваться любым из видов голосования, нужен только российский паспорт.

28 июня на избирательном участке№57 проголосовал Почетный гражданин Бельского района Николай Алексеенков.Ему было врученоблагодарственное письмо от имени Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

По словам Николая Ивановича, большая честь голосовать за одобрение поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Это касается каждого, и каждый должен исполнить свою обязанность в интересах народа и нашего государства. Мы живём в стране с великими победами, каких нет ни у кого. Наш долг сберечь и сохранить все это ради нашего общего будущего», – сказал Николай Иванович.

В новой редакции Конституции Российской Федерациив 68-й статье предлагается закрепить статус русского языка. Своим мнением по поводу необходимости внесения этой поправки поделилась Елена Артамонова, преподаватель русского языка и литературы, член участковой избирательной комиссии на участке № 304 в городской средней школе Калязина:

«Считаю одной из самых важных поправок в Конституцию поправку о статусе русского языка как языка государствообразующего народа, так как в него заложена наша историческая память. Поправки в Конституцию гарантируют право на сохранение родного языка, его изучение и развитие», – отметила Елена Артамонова.

В организационной работе на Общероссийском голосовании задействованы волонтеры. В Ржеве на участке №755 (Дворец культуры) в процесс включились руководитель танцевально-спортивного клуба «Арт-Данс» Алексей Артемьев и заведующая детским сектором ДК Мария Каминская. Они следят за соблюдением санитарно-гигиенических требований, при необходимости разъясняют голосующим, какие поправки в Конституцию РФ были инициированы.

«Это большая честь для нас – вместе с жителями всей нашей большой страны быть причастными к голосованию по вопросам изменения Основного закона, по которому будет дальше жить и развиваться Россия», – считает Алексей Артемьев.

Общероссийское голосование проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты, дважды в день помещения дезинфицируются.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слабовидящих граждан на каждом участке размещены по два трафарета с прорезями на месте квадратов для голосования. С их помощью слабовидящие или незрячие граждане могут сделать свой выбор самостоятельно, без помощи третьих лиц, с соблюдением тайны голосования. Для этого нужно просто вложить бюллетень в трафарет и проставить любую отметку в выбранном квадрате.

Ход голосования контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области. Это представители разных политических партий, НКО, более 500 самовыдвинувшихся активных граждан. Кроме работы непосредственно на участках, наблюдатели проводят большую работу по информированию граждан: где, когда и как можно проголосовать.

С 25 июня в Общественной палате Тверской области работает Ситуационный центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Общественная палата отслеживает ход голосования на территории всей области. Сотрудники Ситуационного центра постоянно в течение дня выходят на связь с наблюдателями в муниципальных образованиях.

Каких-либо серьезных нарушений при проведении общероссийского голосования на территории Тверской области общественными наблюдателями не зафиксировано. Жалоб на принуждение к голосованию, использование административного ресурса не поступало.

По вопросам, касающимся проведения общероссийского голосования, можно обращаться по телефону (4822) 32-11-42, а также на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области