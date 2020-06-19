Завершен сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

Завершен народный сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Общими усилиями была собрана вся необходимая сумма. Открытие мемориала состоится 30 июня. Предполагается, что участие в торжественной церемонии примут Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Инициатива создания мемориала принадлежит ветеранам, в том числе участникам боев под Ржевом. Участники Великой Отечественной войны принимали участие и сборе средств на памятник.

«С освобождением Ржева я был зачислен в воинскую часть Ржевского гарнизона Калининского фронта, где прослужил по сентябрь 1944 года. В возрасте 15 лет был награжден медалью «За Победу над Германией». Перечислил средства в память о семье Воробьевых - коренных ржевитянах, проживавших на Соборной горе по ул. Нагорная», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Воробьёв.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Масштабный мемориал построен на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов, в память обо всех наших солдатах и офицерах, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

В настоящее время завершен народный сбор фотографий фронтовиков, которые сражались на Ржевско-Вяземском направлении. Более 2000 семей из России и стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Эти материалы станут частью оформления Музея мемориального комплекса Советскому солдату. Там планируется проводить «уроки мужества» для школьников, мероприятия для ветеранов, акции памяти.

Пресс-служба Правительства Тверской области