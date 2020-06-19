Организация «Наследие» при поддержке Фонда президентских грантов проведет инвентаризацию Красной книги Тверской области

Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие» реализует проект «Эконаставник – шаг к сохранению природного наследия Верхневолжья», который является победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

Губернатор Игорь Руденя считает, что НКО региона вносят большой вклад в реализацию социально значимых проектов, направленных в том числе на сохранение природного богатства Верхневолжья, экологическое просвещение молодежи. Сейчас обязательства Правительства РФ по воспитанию экологической культуры, снижению негативного воздействия на экологию, сохранению уникальной природы России предлагается закрепить в Конституции РФ. С принятием такой поправки действия, направленные против природы, будут признаваться антиконституционными. Соответствующее изменение в Конституцию наряду с другими вынесены на голосование, которое проходит в эти дни и продлится до 1 июля включительно.

Основная идея проекта «Эконаставник» – способствовать организации мониторинга редких и исчезающих видов объектов живой природы, занесенных в Красную книгу Тверской области и Красную книгу РФ через подготовку кадров, обладающих компетенциями в данной области.

Для решения задачи будут проведены курсы практической экологии для учителей биологии, географии, студентов биологических направлений подготовки. Это поможет специалистам правильно организовать работу по сбору информации и картированию в формате ESRI ArcGIS редких и находящихся под угрозой исчезновения краснокнижных видов.

Также в рамках проекта для популяризации Красной книги, особо охраняемых природных территорий и обмена опытом работы по экологическому образованию пройдет региональная научно-практическая конференция «Природное наследие Тверской области» и специализированная выставка «Экология. Образование. Бизнес», где будут представлены итоги работы по проекту «Эконаставник – шаг к сохранению природного наследия Верхневолжья».

Благодаря проекту также будет проведена инвентаризация редких и исчезающих растений и животных Красной книги Тверской области и создан электронный ресурс «Красная книга г. Твери и Калининского района Тверской области». Кроме того, запланировано издание «Красной книги Торопецкого района Тверской области. Птицы».

Всего в 2020 году 29 НКО Тверской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых проектов. 14 победителей определено по результатам первого конкурса. Финансовая поддержка инициатив составила более 26 млн рублей. Победителями второго этапа конкурса стали 15 проектов, общая сумма финансовой поддержки инициатив составила более 30,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области