Для удобства жителей Тверской области голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводится во дворах домов и в дачных кооперативах

29 июня продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации во всех регионах страны, включая Тверскую область. Все участки для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00, перед началом работы все они были продезинфицированы. До 21.00 голосование может проводиться вне участков - в дачных кооперативах, во дворах домов.

Голосование на придомовых территориях предусмотрено порядком, утвержденным ЦИК России. График работы УИК вне помещений для голосования определен территориальными избирательными комиссиями. Это время выбрано для удобства граждан, которые голосуют на придомовых территориях и в населённых пунктах, где нет помещений для голосования.

«Хорошо, что во двор приехали. У нас участок в школе, я бы не пошла, по ступенькам не подняться. А тут очень удобно», - отметила жительница Твери Нина Галкина.

При проведении такого голосования для транспортировки членов участковых избирательных комиссий и необходимого для процедуры голосования инвентаря – столов, стульев, СИЗов и т.д. – привлекается автотранспорт.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области открыты 1155 участков для голосования.

Накануне участие в голосовании приняли главные врачи ряда медицинских учреждений региона, в том числе руководители стоматологической поликлиники №2 г. Твери Ирина Шевченко, Ржевского родильного дома Вера Лазовская, Зубцовской ЦРБ Татьяна Соколова, а также специалист по охране труда городской клинической больницы №7 Ирина Глухова.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах. Организовано голосование граждан по месту работы. В населенные пункты, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено, в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области