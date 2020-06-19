76 процентов россиян одобрили на голосовании обновленную Конституцию – данные экзитпола

В поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76% россиян, принявших участие в голосовании за четыре прошедших дня. Данные экзитпола (опроса на выходе с участков голосования) опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на 800 участках для голосования в 25 субъектах РФ. На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали анонимно ответиь на вопрос, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ по состоянию на 21:00 28 июня, среди ответивших на вопросы интервьюеров за поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76%.

Напомним, Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.