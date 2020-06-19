Принятое Игорем Руденей решение о смягчении ограничительных мер в Тверской области отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с принятым решением об отмене ряда ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя на прошлой неделе подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе.

В Тверской области при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции разрешены посещения парков и детских игровых площадок. Возобновили свою работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы.

Снятие ограничений касается и физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Также с 24 июня получили разрешение принимать пациентов стоматологические клиники. С этой же даты допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.

Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов. Разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.

Кроме того, 6 июля начинают работу загородные детские лагеря.

Деятельность всех этих объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходить термометрию. Люди с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания отстраняются от работы. Обязательна дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект, соблюдение социальной дистанции.

Ранее, с 20 июня, в Тверской области возобновлена работа летних кафе, посещение музеев и проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе. Возобновлено проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской области на спортивных площадка и в спортивных залах и сооружениях.

Также с 20 июня отменены введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.